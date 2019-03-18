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إصابة طالب بالتسمم لتناوله مادة سامة عن طريق الخطأ بالبحيرة

الإثنين، 18 مارس 2019 10:56 ص
إصابة طالب بالتسمم لتناوله مادة سامة عن طريق الخطأ بالبحيرة اسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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أصيب طالب بالتسمم الفسفورى، بسبب تناوله جزء من قرص لمُبيد حشري عن طريق الخطأ بالبحيرة.
 
وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة، من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.
 
وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة أبو حمص، من مستشفى كفر الدوار العام، بوصول "ي.ش.ت" 17 سنة، طالب، مصاب بتسمم نتيجة تناول مادة غير معلومة، وتم تحويله، وحجزه بقسم السموم، بمستشفى كفرالدوار العام تحت الملاحظة.
 
وبسؤال شقيقه ومقيم بذات العنوان، قرر بتناول المذكور، جزء من قرص لمُبيد حشرى خاص بحفظ الغلال عن طريق الخطأ، مما أدى لإصابته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، تحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابه العامة.
 
 

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