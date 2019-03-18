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"أ ش أ": الحزب الحاكم بالجزائر يدعو الحراك الشعبى إلى حوار وطنى

الإثنين، 18 مارس 2019 11:21 ص
"أ ش أ": الحزب الحاكم بالجزائر يدعو الحراك الشعبى إلى حوار وطنى الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة
الجزائر (أ ش أ)
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أكد الناطق باسم حزب جبهة التحرير الوطنى الحاكم فى الجزائر حسين خلدون أنه يقف إلى جانب المطالب المشروعة للحراك الشعبى فى البلاد، داعيا الحراك إلى حوار وطنى للخروج من الأزمة الراهنة بالبلاد.

وقال خلدون ـ فى تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) اليوم الأحد، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ليس متمسكا بالسلطة، داعيا الحراك الشعبى فى البلاد إلى المساهمة فى بناء ما أسماه بـ "جمهورية الجزائر الجديدة".

وحذر الناطق باسم جبهة التحرير الوطنى الحاكم فى الجزائر من عواقب إلغاء المؤسسات القائمة فى البلاد، قائلا إن "مثل هذا القرار سيدخل البلاد فى نفق مظلم".

 


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