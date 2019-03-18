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أنباء عن ترشيح سالى رضوان لمنصب مستشار وزير الاتصالات للذكاء الاصطناعى

الإثنين، 18 مارس 2019 04:46 م
أنباء عن ترشيح سالى رضوان لمنصب مستشار وزير الاتصالات للذكاء الاصطناعى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات
كتبت هبة السيد
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ترددت أنباء عن ترشيح سالى رضوان، لمنصب مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن تتكلف بإعداد أول استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعى فى مصر.

وكان الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات قد أعلن فى يناير الماضى عن إعداد الوزارة لاستراتيجية للذكاء الاصطناعى، و تعتمد على محورين أساسيين وهما إنشاء أكاديمية للذكاء الاصطناعى، بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، لدفع الابتكار وبناء القدرات فى هذا المجال، والتطبيق العملى بهدف إنتاج وتصدير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعى.

وأكد الوزير على أهمية توافر الإبداع المحلى لتحقيق استراتيجية الدولة للتحول إلى المجتمع الرقمي، مستعرضا ركائز التنمية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تشمل بناء القدرات، وتهيئة البيئة التشريعية والتى كان من أهمها صدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للاتصالات، وتوفير الحوافز والتسهيلات للمستثمرين، والتسويق لمصر كسوق جاذب للاستثمارات.

وتشمل الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى، إتاحة التدريب والتعليم، وتجميع قدر هائل من البيانات والتأكد من إتاحتها للقطاع الخاص من أجل بناء تطبيقات تهدف إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعى فى الخدمات وتحليل البيانات.


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سالى رضوان

الذكاء الاصطناعى

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