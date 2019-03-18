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ألمانيا تعزز الرقابة على الحدود مع هولندا عقب حادث إطلاق النار

الإثنين، 18 مارس 2019 03:51 م
ألمانيا تعزز الرقابة على الحدود مع هولندا عقب حادث إطلاق النار الشرطة الألمانية ـ صورة أرشيفية
برلين(أ ش أ)
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أعلنت الشرطة الألمانية أنها تشدد عمليات المراقبة على حدود البلاد مع هولندا، وأنها تجرى البحث عن المسلح الذى نفذ إطلاق النار فى مدينة "أوتريخت" الهولندية.

ونقلت شبكة (إيه بى سى) الإخبارية الأمريكية اليوم الاثنين، عن هاينريش اونشتاين المتحدث باسم الشرطة الفيدرالية فى ولاية "شمال الراين-وستفاليا" الحدودية قوله إنه تم الدفع بعناصر إضافية من قوات الشرطة ليس لمراقبة الطرق السريعة الرئيسية فحسب، بل والمعابر الصغيرة وطرق السكك الحديدية أيضا.

وأضاف المتحدث أن الشرطة الفيدرالية على اتصال وثيق مع السلطات الهولندية ولديها أوصاف المشتبه به، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ السلطات الألمانية فى بادئ الأمر بالبحث عن سيارة ولكن تم إعلامها الآن بأنه عُثر على السيارة فى مدينة أوتريخت.

يذكر أن شخصًا لقى حتفه وأصيب عدد من الأشخاص فى حادث إطلاق نار استهدف قطارًا كهربائيًا بوسط مدينة "أوتريخت"، فيما رفعت الشرطة العسكرية الهولندية حالة التأهب إلى "الدرجة القصوى" فى المطارات الهولندية والمبانى الحيوية، كما تحقق الشرطة فى احتمالية أن يكون وراء الهجوم دوافع إرهابية.

 


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