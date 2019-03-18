أسعار الذهب اليوم الاثنين 18-3-2019 فى مصر

كتب – إسلام سعيد

سجل سعر الذهب، اليوم الاثنين 18 مارس، استقرارا ملحوظا بمستهل تعاملات الأسبوع بسوق الصاغة، حيث سجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا ومبيعا فى مصر 632 جنيها للجرام، فى ظل شبه استقرار لسعر أوقية الذهب مسجلة 1305 دولار.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 18 : 542 جنيها

عيار 21 : 632 جنيها

عيار 24 : 721 جنيها

الجنيه الذهب: 5056 جنيها

أوقية الذهب: 1305 دولار

عوامل مؤثرة فى الذهب



أسعار الذهب في مصر تخضع لعدة عوامل تؤثر فيها منها سعر الدولار في البنوك والمصارف الرسمية، بالإضافة إلى التغيرات التى يشهدها السعر العالمى للأوقية إلى جانب العرض والطلب.

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

مصنعية الذهب فى مصر تختلف من صائغ إلى آخر ومن شركة إلى أخرى، وكذلك تختلف المصنعية حسب نوع قطعة الذهب أو المشغولات الذهبية المختلفة، فمصنعية خاتم صغير تختلف عن مصنعية عقد أو سلسلة ذهبية وغيره.

سعر الذهب



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