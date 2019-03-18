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أرقام هامة ارتبطت بمحاكمة المتهمين فى "أحداث كنيسة مار مينا" .. تعرف عليها

الإثنين، 18 مارس 2019 03:00 ص
أرقام هامة ارتبطت بمحاكمة المتهمين فى "أحداث كنيسة مار مينا" .. تعرف عليها المستشار محمد سعيد الشربينى-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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انتهت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، من سماع الشهود فى محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة بـ"أحداث كنيسة مار مينا" بحلوان.

 

وفى السطور التالية يكشف"اليوم السابع" عن مجموعة من الأرقام الهامة ارتبطت بالقضية على النحو التالى:

 

1 ـ الرقم "11"، ويشير لعدد المتهمين فى الدعوى.

2 ـ الرقم " 30"، ويشير لرقم دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات شمال القاهرة والتى تنظر الدعوى.

3 ـ الرقم "39"، ويشير لعدد شهود الإثبات فى الدعوى.

 

4 ـ الرقم "8"، ويشير لعدد المتهمين المحبوسين فى الدعوى ومن أبرزهم المتهم إبراهيم إسماعيل وهو المتهم الأول بالدعوى والذى أطلق النار على المواطنين فى حلوان.

 

5 ـ "الرقم "5"، ويشير لعدد الجلسات التى عقدتها المحكمة فى الدعوى.

 

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 11 متهمًا للمحاكمة الجنائية فى الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كنيسة مارمينا العجايبى والبابا كيرلس بحلوان"، لاتهامهم بتأسيس وتولى قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع فى قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

 

 


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