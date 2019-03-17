JWT وPOD للعلاقات العامة يحصدان نجاح حملة DHL وصلاح

أعلنت "دبي لينكس"، الأولى فى الشرق الأوسط التى تمنح جوائز للإبداع والابتكار في مجال التواصل والعلاقات العامة، عن تتويج حملة "التواصل الإنساني" لشركة "DHL" والتي كان نجمها "محمد صلاح"، بثلاثة جوائز في مجال العلاقات العامة والترفيه، حيث حصدت الحملة الجائزة الذهبية والفضية في فئة "العلاقات العامة" والتي قامت عليها شركة POD Egypt المتخصصة في شئون العلاقات العامة والاتصالات، كما حصلت الحملة على جائزة ثالثة فضية في فئة "الترفية" وذلك أثناء مهرجانDubai Lynx 2019 المتخصص في صناعة الاتصالات الإبداعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

و كانت "JWT" هي الشركة المسئولة عن فكرة الحملة الابداعية وقد تم تسليم الجوائز فى احتفالية مرموقة بدبي مساء الأربعاء.

وقد بدأت الحملة بتغريدة للنجم محمد صلاح على موقع "تويتر" أعلن فيها عن حاجته للتواصل بشكل أكثر تفاعلًا مع العالم الخارجي، ليختفي محدثُا ضجة، ويعود بعدها برسالة عن أن أهمية التواصل في الحياة الحقيقية إلى جانب استخدام مواقع التواصل الاجتماعى الاستخدام الأمثل.

جدير بالذكر أن “دبي لينكس” هو المهرجان الأكبر الذي يجمع الوكالات الإعلانية والخبراء والمبدعين سنويًا في مجال الاتصالات التسويقية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وشارك في "دبي لينكس" 2019 مجموعة من أهم الأسماء في مجالات المحتوى الإعلامي والإعلاني منهم الإعلامي ومقدم البرنامج الأمريكي الشهير ستيف هارفي، ويضم المهرجان ممثلين لكبرى شركات الإعلان والتسويق والعاملين بالمجال عالمياً، وناقشت جلسات وندوات المهرجان الابتكارات في عالم التسويق والإعلان والإبداع.