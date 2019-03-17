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28 مارس.. محاكمة 8 متهمين استولوا على أكثر من 2 مليون جنيه من البنوك بالتزوير

الأحد، 17 مارس 2019 12:02 م
28 مارس.. محاكمة 8 متهمين استولوا على أكثر من 2 مليون جنيه من البنوك بالتزوير محكمة النقض-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر
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حدد المستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة 28 مارس لبدء محاكمة 8 متهمين لاتهامهم بالاستيلاء على مليونى و214 ألف جنيه بموجب مائة شيك مسحوبين على البنوك بمستندات مزورة.
 
وتعقد المحاكمة برئاسة المستشار على الهوارى وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى.
 
كشفت تحقيقات إبراهيم لاشين وكيل أول النيابة بإشراف المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا استغلال المتهم بهاء 34 سنة كاتب حسابات بإحدى الشركات اختصاصه الوظيفي - باعتباره المختص بسجلات ومستندات الصرف وتحرير بياناتها بتسهيل استيلاء 7 متهمين على أموال البنك عن طريق صرف 100 شيك، ووجهت له النيابة تهم قيامه بالتسهيل لغيره الاستيلاء على الأموال بتزوير مستندات وأوراق.
 
وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهمين الذين حصلوا على أموال من غير العاملين بنظام حوافز إئتمان أفراد أطقم الضيافة الجوية ولا يستحقون صرف أية مبالغ مالية فوجهت لهم النيابة قيامهم بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن أمدوه ببياناتهم المثبتة بدفاتر وسجلات النظام والشيكات المنصرفة لهم بزعم أنهم خاضعين للنظام فتمكنوا من صرف الأموال.

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