10 مميزات وتيسيرات فى حج القرعة لهذا العام.. تعرف عليها

كتب محمود عبد الراضي

تواصل مديريات الأمن إجراء قرعة الحج لهذا العام، من خلال إجراء القرعة العلانية بحضور المئات من المواطنين.

ويبرز "اليوم السابع" أهم مميزات وتيسيرات حج القرعة لهذا العام:

1 ـ حجز فنادق قريبة من الحرم المكى لضيوف الرحمن.

2 ـ حجز أماكن قريبة من الحرم المدنى فى المدينة للحجاج المصريين.

3 ـ الاهتمام بمنظومة التنقل بين المشاعر من خلال أتوبيسات مكيفة.

4 ـ توفير خيام على أحدث مستوى بالمشاعر المقدسة.

5 ـ توفير عيادات طبية بفنادق إقامة الحجاج المصريين.

6 ـ تواجد علماء الدين لشرح المناسك للحجاج.

7 ـ وجود شرطة نسائية لمساعدة السيدات من كبار السن.

8 ـ وجود طاقم من الضباط لمساعدة الحجاج وتعريفهم بأماكنهم فى المشاعر المقدسة.

9 ـ تخصيص نسبة من الفائزين لكبار السن.

10 ـ وجود معصم أسورة وكارت به بيانات الحجاج للتعرف عليهم حال فقدهم.