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10 مميزات وتيسيرات فى حج القرعة لهذا العام.. تعرف عليها

الأحد، 17 مارس 2019 12:53 م
10 مميزات وتيسيرات فى حج القرعة لهذا العام.. تعرف عليها حجاج بيت الله الحرام-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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تواصل مديريات الأمن إجراء قرعة الحج لهذا العام، من خلال إجراء القرعة العلانية بحضور المئات من المواطنين.
 
ويبرز "اليوم السابع" أهم مميزات وتيسيرات حج القرعة لهذا العام:
1 ـ حجز فنادق قريبة من الحرم المكى لضيوف الرحمن.
2 ـ حجز أماكن قريبة من الحرم المدنى فى المدينة للحجاج المصريين.
3 ـ الاهتمام بمنظومة التنقل بين المشاعر من خلال أتوبيسات مكيفة.
4 ـ توفير خيام على أحدث مستوى بالمشاعر المقدسة.
5 ـ توفير عيادات طبية بفنادق إقامة الحجاج المصريين.
6 ـ تواجد علماء الدين لشرح المناسك للحجاج.
7 ـ وجود شرطة نسائية لمساعدة السيدات من كبار السن.
8 ـ وجود طاقم من الضباط لمساعدة الحجاج وتعريفهم بأماكنهم فى المشاعر المقدسة.
9 ـ تخصيص نسبة من الفائزين لكبار السن.
10 ـ وجود معصم أسورة وكارت به بيانات الحجاج للتعرف عليهم حال فقدهم.
 
 

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