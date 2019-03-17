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10 رسائل مهمة للرئيس السيسي بمؤتمر الشاب العربى والأفريقى (فيديو)

الأحد، 17 مارس 2019 06:20 م
10 رسائل مهمة للرئيس السيسي بمؤتمر الشاب العربى والأفريقى (فيديو)
كتبت : دينا الحسينى
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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدة رسائل هامة إلى شباب دول القارة الأفريقية خلال اليوم الثانى من ملتقى الشباب العربي الإفريقى بمدينة أسوان فى يومه الثانى.

 

ويأتي الملتقى تنفيذاً لتوصيات منتدى شباب العالم الذى عقد فى نسخته الثانية فى نوفمبر 2018 بمدينة شرم الشيخ؛ والتى نصت على إقامة ملتقى للشباب العربى والإفريقى بمدينة أسوان.

 

وجاءت رسائل الرئيس  كالتالى:

 

تأهيل الشباب قبل الدفع بهم بمناصب قيادية

 

مراجعة استخدام وسائل الاتصال بعد استغلالها بشكل خاطئ

 

خطورة الإرهاب والفساد والصراعات على استقرار الدول

 

هناك محاولات لتأصيل الخلاف العربى الأفريقى

 

منتديات الشباب فرصة عظيمة لطرح الموضوعات بين الدولة وشبابها

 

تبادل نتائج البحث العلمى بين الشباب الأفريقى وشباب القارات الأخرى

 

كفاءة البحث العلمى البشرية والعقول المتميزة فى الدول الأفريقية أكثر من الدول المتقدمة

 

 أكبر حجم من العناصر المنخرطة فى الجماعات الإرهابية يتواجد فى إفريقيا

 

 الحديث عن شمال عربى وجنوب زنجى كلام لا يليق بنا

 

تحسين البنية التحتية فى القارة الأفريقية من أجل ربط وتكامل دولها

 
 
 

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السيسي

مؤتمر الشاب العربى والأفريقى

منتدى شباب العالم




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