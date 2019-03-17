وكيل تعليم جنوب سيناء: تسليم الشريحة الخاصة بخط الطالب لجهاز التابلت غدا

جنوب سيناء – فايزة مرسال

أعلن محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أنه سيتم تسليم الشريحة الخاصة بخط الطالب، والذي سيتم استخدامه لجهاز التابلت المدرسي اعتبارا من غدا الاثنين 18 مارس.

وأضاف وكيل الوزارة، أن الهدف من الشريحة هو الوصول إلى شبكة الإنترنت خارج المدرسة للوصول للمحتوى الرقمي على بنك المعرفة المصري وأداء الامتحانات الالكترونية لبعض الفئات من الطلاب .

وأشار وكيل والوزرة أن الطالب الذي حصل على جهاز التابلت من حقه استلام الشريحة، وأن الوزارة قد نسقت مع شركات الاتصالات بأن يتم تسليم الشريحة للطلاب داخل المدارس تيسيرا على الطلاب وذويهم، وذلك بدون أي مصروفات إدارية أو رسوم استلام .

وأوضح أن على ولي أمر الطالب إحضار بطاقة الرقم القومي وصورة شخصية منه وصورة شهادة الميلاد وكود الطالب لكي يتمكن من استلام الشريحة.