وزير التموين يفتتح اليوم أعمال تطوير مصنع الدلتا لبنجر السكر فى كفر الشيخ

يفتتح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، أعمال تطوير وتحديث مصنع شركة الدلتا لبنجر السكر إحدى المصانع الحكومية، بمحافظة كفر الشيخ بعد رفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع إلى 20 ألف طن بنجر يوميا وإنتاج أكثر من 3 آلاف طن سكر، يرافقه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، اللواء أحمد حسانين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمحاسب محمد عبد الرحيم رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، والدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لبنجر السكر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير المصانع الحكومية الخاصة بالسلع الاستراتيجية لزيادة معدلات الإنتاج من الأمن الغذائى لهذه السلع، وتقليل الاستيراد من الخارج توفيرا للعملة الصعبة.

كما سيفتتح أيضًا محطة معالجة مخلفات الصرف الصناعى للمصانع وافتتاح أعمال التحديث لخطوط الإنتاج.

وكان الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لبنجر السكر والعضو المنتدب، قد أكد أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسة بتطوير المصانع الحكومية الخاصة بالسلع الاستراتيجية تحت إشراف الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية لزيادة معدلات الإنتاج من الأمن الغذائى لهذه السلع خاصة سلعة السكر لسد فجوة الاستيراد من الخارج التموين، حيث تم تطوير وتحديث خطوط الإنتاج بمصنع شركة الدلتا لبنجر السكر ورفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع إلى 20 ألف طن بنجر يوميًا وإنتاج أكثر من 3 آلاف طن يوميًا .