وزير التموين: ننتظر إضافة 6 ملايين مولود جديد عقب استبعاد غير المستحقين

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أنه سيتم ادراج المواليد الجديدة على البطاقات عقب استبعاد غير المستحقين قائلا :"إن شاء الله سيكون قبل يونيو المقبل"، موضحًا أنه من المقرر أن يتم اضافه 6 ملايين مولود جديد عقب تنقية البطاقات، لافتا إلى أنه يتم العمل على حذف الفئات غير المستحقة ووضع الفئات الأولى بالرعاية حيث يتم استهداف الفئات الأكثر احتياجا.

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال تطوير وتحديث مصنع شركة الدلتا لبنجر السكر بمحافظة كفر الشيخ بعد رفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع لزيادة معدلات الإنتاج يرافقه كل من الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ واللواء أحمد حسانين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية والدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لبنجر السكر.