وزير التموين: مخزون السلع الأساسية يكفى احتياجات المواطنين عدة أشهر

كتب مدحت وهبة ومحمد سليمان

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك توجيهات من القيادة السياسية، بتطوير منطومة صناعة السكر فى مصر، للعمل على زيادة معدلات الإنتاج.

ولفت وزير التموين خلال جولته بمحافظة كفر الشيخ، لافتتاح أعمال تطوير وتحديث مصنع شركة الدلتا لبنجر السكر، بعد رفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع، إلى توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والسكر والأرز، إضافة إلى انتظام عمل المصانع لإنتاج السكر المحلى، وتوفيره للمواطنين طوال الوقت قائلا:" هناك مخزون استراتيجى من السلع الأساسية تكفى احتياجات المواطنين عدة أشهر.

رافق الوزير فى الجولة كل من الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، واللواء أحمد حسانين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لبنجر السكر والعضو المنتدب.