video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 مارس 2019 02:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير التعليم العالى: مصر تحتل المركز 35 عالميا فى نشر الأبحاث العلمية

الأحد، 17 مارس 2019 01:18 م
وزير التعليم العالى: مصر تحتل المركز 35 عالميا فى نشر الأبحاث العلمية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب سمير حسنى - إبراهيم حسان
إضافة تعليق

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، إن مصر تحتل المركز 35 على مستوى العالم فى نشر الأبحاث العلمية، مشيرا إلى عراقة دراسة الطب فى مصر والذى بدأت فى العام 1827 بالمستشفى العسكرى والتى عرفت بأول مدرسة للطب بمنطقة أبو زعبل حيث قامت بتخريج أول دفعة فى العام 1832.

واستعرض وزير التعليم العالى، تاريخ الطب فى مصر خلال كلمته فى منتدى الشباب العربى والإفريقى، مشددا على أن جزء كبير من تاريخنا هو تدريب وتأهيل العرب والأفارقة، حيث بلغ عدد الطلاب الدارسين فى القطاع الطبى نحو 15 ألف طالب، منهم 2648 منحة دراسية لكل العلوم الطبية، فضلا عن دراسة 20 ألف طالب إفريقى فى مصر.

 

وأوضح الوزير أن منظومة التعليم الطبى كانت تدار عبر نظام السنوات الدراسية ولكن تم إقرار نظام الساعات المعتمدة لتتماشى مع النظام العالمى بهدف تدريب الطالب على جميع مهارات العصر والبحث العلمى، مشيرا إلى أن ميكنة الامتحان والاختبارات وتوحيدها على مستوى الجمهورية لتتماشى مع القياس والتقويم العالمى فى مجالات الطب.

 

وذكر وزير التعليم العالى، أن مجلس النواب وافق على قانون مزاولة الطب وربطه بالامتحان الموحد لإحداث حالة من التفوق فى مجال القطاع الطبى، ما أحدث فى النهاية إلى ترتيب متقدم للجامعات المصرية فى المجال الطبى، على مستوى الجامعات العالمية، ومنها القاهرة والمنصورة والإسكندرية".

 

وقال إن مصر تمتلك 113 مستشفى جامعى بأكثر من 33 ألف سرير، فضلا عن ضخ استثمارات بـ 6 مليارات جنيه خلال الست سنوات الماضية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيسى يتفقد الجناح الاقتصادى على هامش ملتقى الشباب العربى والأفريقى بأسوان

مفوضة الاتحاد الأفريقى: السيسى أحد رواد التطوير لتعزيز الابتكار بالقارة

وزير التعليم العالى

مصر

منتدى الشباب العربى والافريقى

اسوان

الرئيس السيسى

السيسى




لا تفوتك
أسوأ قرارات فى مسيرة النجوم.. بوفون أحدث الضحايا

أسوأ قرارات فى مسيرة النجوم.. بوفون أحدث الضحايا

فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى

فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين على موقع الوزارة غدًا.. وبدء التعاقد مع الناجحين الاثنين.. وإعادة اختبار 5 آلاف تغيبوا عن امتحانات المرحلة الأولى

التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين على موقع الوزارة غدًا.. وبدء التعاقد مع الناجحين الاثنين.. وإعادة اختبار 5 آلاف تغيبوا عن امتحانات المرحلة الأولى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة