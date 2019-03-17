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وحصلنا أعلى اعتماد دولى لإنتاج الكثير من الأدوية فى مصر..

وزيرة الصحة: خفضنا تكلفة علاج فيروس سى من 80 ألف دولار لـ50 دولارا بمصر

الأحد، 17 مارس 2019 02:18 م
وزيرة الصحة: خفضنا تكلفة علاج فيروس سى من 80 ألف دولار لـ50 دولارا بمصر هالة زايد وزيرة الصحة
كتب سمير حسنى - إبراهيم حسان
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أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تخفيض تكلفة الكورس العلاجى لمريض فيروس سي فى ثلاثة أشهر، من 80 ألف دولار، إلى 50 دولار داخل مصر، من خلال التقدم التكنولوجى، بواسطة 21 مصنع دواء مصرى يعملون لإنتاج علاج فيروس سي.

وقالت زايد، خلال كلمة لها بالجلسة الثانية لملتقى الشباب العربى والأفريقى والمنعقدة بعنوان "مستقبل البحث العلمى وخدمات الرعاية الصحية" بمدينة أسوان، إن وزارة الصحة المصرية حصلت على اعتماد دولى من منظمة الصحة العالمية لإنتاج كثير من الأدوية فى إحدى المصانع المصرية.

وأوضحت وزيرة الصحة، أن من ضمن الابتكارات التى ساعدت وزارة الصحة خلال الشهرين الماضيين على تسجيلها فى مصر، علاج مبتكر لأمراض الملاريا، وهناك مصانع يمكن أن تنتج 3 طن يوميا لإتاحته لكل الدول الإفريقية للتخلص من الملاريا ومقاومة الباعوض.

وأشارت إلى أن مصر خطت خطوات كبيرة جدا فى مجال تصنيع البلازما بدعم من منظمة الصحة العالمية، وتجهز مصر 12 مركزا لتجميع البلازما، وستعلن عن حملة كبرى لجلب 36 ألف متبرع دائم، لإنتاج 300 ألف لتر سنويا بداية من العام المقبل غير مشتقاته.

 


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