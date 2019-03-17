وزيرة الاستثمار تتفقد مصنعا لإنتاج الكيماويات جنوب بورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح - محمد فرج

تفقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، يرافقها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، أحد المصانع المملوكة لشركة هندية، لإنتاج الكيماويات والبتروكيماويات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

واستمعت وزيرة الاستثمار من مسئولى المصنع الذى يُعد من أكبر الاستثمارات الهندية الموجودة فى مصر، لحجم استثماراته التى تُقدر بحوالى بمليار و300 مليون دولار، وستتم توسعات بحوالى 300 مليون دولار، بينما يبلغ حجم العمالة فى المصنع حوالى 3 آلاف عامل.