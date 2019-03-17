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الأحد، 17 مارس 2019 01:51 م
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تبلغ حجم استثماراته مليار 300 مليون دولار..

وزيرة الاستثمار تتفقد مصنعا لإنتاج الكيماويات جنوب بورسعيد

الأحد، 17 مارس 2019 01:12 م
وزيرة الاستثمار تتفقد مصنعا لإنتاج الكيماويات جنوب بورسعيد وزيرة الاستثمار تتفقد مصنع انتاج الكيماويات والبتروكيماويات بالمنطقة الصناعية
بورسعيد - السيد فلاح - محمد فرج
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تفقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، يرافقها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، أحد المصانع المملوكة لشركة هندية، لإنتاج الكيماويات والبتروكيماويات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

 واستمعت وزيرة الاستثمار من مسئولى المصنع الذى يُعد من أكبر الاستثمارات الهندية الموجودة فى مصر، لحجم استثماراته التى تُقدر بحوالى بمليار و300 مليون دولار، وستتم توسعات بحوالى 300 مليون دولار، بينما يبلغ حجم العمالة فى المصنع حوالى 3 آلاف عامل.

 

 


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