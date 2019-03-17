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وزيرة الاستثمار تتفقد المنطقة الحرة العامة فى بورسعيد

الأحد، 17 مارس 2019 04:00 ص
وزيرة الاستثمار تتفقد المنطقة الحرة العامة فى بورسعيد الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى
بورسعيد - السيد فلاح
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يستقبل فى التاسعة ونصف صباح اليوم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وقيادات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لعقد اجتماع بديوان عام المحافظة قبل القيام بجولة بالمنطقة الحرة العامة بالمحافظة.

ومن المقرر أن تفتتح وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أحد المصانع الجديدة، ثم تعقد لقاء مفتوحًا مع مستثمرى المحافظة للاستماع إلى مشكلاتهم ومقترحاتهم لتطوير الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمار إلى بورسعيد، ولا سيما أن هناك عمليات تطوير كبيرة شرق بورسعيد، مما سيحول المدينة لواحدة من أهم المناطق اللوجستية فى العالم.


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وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى تتفقد المنطقة الحرة العامة فى بورسعيد

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