نيابة النزهة تأمر بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى حادث تصادم بمحور جوزيف تيتو

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة النزهة، بالتصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه فى حادث تصادم 3 سيارات بمحور جوزيف تيتو، كما أمرت بتشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب الحادث، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشف الفحص الأولى الذى أجراه رجال مرور القاهرة فى حادث تصادم 3 سيارات بمحور جوزيف تيتو فى النزهة، أن انفجار إطار سيارة السبب وراء الحادث، كما رفعت أوناش المرور آثار التصادم، وعادت الحركة المرورية إلى طبيعتها.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، قد تلقت بلاغا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات بمحور جوزيف تيتو بالنزهة، وبعد الانتقال والفحص تبين وفاة شخص متأثرا بإصابته بسبب الحادث، وإصابة 5 آخرون، وعلى الفور تم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى.