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نائب محافظ الإسكندرية ومدير الأمن يشهدان إجراء القرعة العلنية للحج.. صور

الأحد، 17 مارس 2019 01:53 م
نائب محافظ الإسكندرية ومدير الأمن يشهدان إجراء القرعة العلنية للحج.. صور جانب من القرعة
الإسكندرية جاكلين منير
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شهد أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، برفقة اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، اليوم، فعاليات إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لمديرية أمن الإسكندرية للحج لهذا العام 2019 ميلادية / 1449 هجرية، والتى أقيمت بالصالة المغطاة بنادى الاتحاد السكندرى، بحضور القيادات الأمنية بالمحافظة.

إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لمديرية أمن الإسكندرية للحج (4)

وهنأ نائب المحافظ الفائزين بالقرعة لهذا العام، والبالغ عددهم 1940 مواطنا، مؤكدًا لهم حرص الجميع على توفير كافة سبل الدعم والرعاية للتمتع بأداء مناسك الحج، فى ظل مناخ آمن، ووجههم بالالتزام بتعليمات بعثة الحج المرافقة لهم، حفاظًا على أمنهم وسلامتهم وحرصًا على ظهورهم بالمظهر المشرف بالأراضى المقدسة.

إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لمديرية أمن الإسكندرية للحج (1)

من جانبه؛ أوضح مدير أمن الإسكندرية، أن عدد المتقدمين بالمحافظة لهذا العام 2019 بلغ 10834 مواطنا، والذى تقدموا من خلال المنافذ الرسمية التى تم إعلانها من قبل وزارة الداخلية، والموزعين على 18 قسم شرطة بالمحافظة، وأن عدد الفائزين 1940 مواطنًا، تم تخصيص 195 تأشيرة لكبار السن بنسبة 10% من مخصص المحافظة، بالإضافة إلى 485 تأشيرة احتياطية، بنسبة 25% من مخصص المحافظة .

إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لمديرية أمن الإسكندرية للحج (2)

وبدأت فعاليات إجراء القرعة، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، عقبها إجراء القرعة العلنية والإعلان عن الفائزين وسط فرحة عارمة من المواطنين الفائزين، ويحظى الفائزون بحج القرعة لهذا العام بتيسيرات وخدمات كبيرة، أبرزها قرب مقار الإقامة من الحرم المكى والمدنى والاهتمام بمنظومة النقل للمشاعر المقدسة وتوفير أطباء ووعاظ مرافقين لضيوف الرحمن.

إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لمديرية أمن الإسكندرية للحج (3)
 

 

إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لمديرية أمن الإسكندرية للحج (5)
 

 

إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لمديرية أمن الإسكندرية للحج (6)
 

 

إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لمديرية أمن الإسكندرية للحج (7)
 

 


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