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موجز 6 مساء.. "التعليم" تعلن نتيجة تعاقدات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة

الأحد، 17 مارس 2019 06:00 م
موجز 6 مساء.. "التعليم" تعلن نتيجة تعاقدات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة موجز 6 مساء
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نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على موقعها الرسمى نتيجة مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، حيث يستطيع المتقدم معرفة النتيجة وما إذا كان ناجحا أم راسبا من خلال الدخول بالرقم القومى.
 
 

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فعاليات المائدة المستديرة التى انعقدت بعنوان "وادى النيل ممر للتكامل الأفريقى والعربى"، خلال فعاليات اليوم الثانى لملتقى الشباب العربى والأفريقى بمدينة أسوان.

وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن الطفرة التى حدثت فى وسائل الاتصال بدول العالم، قائلا: "يبدو أننا لم نكن مستعدين لها فى دولنا لاسيما فى تداعياتها ونتائجها، لأن مواقع التواصل أتاحت فرصة كبيرة للتواصل غير المنضبط".


 
 
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على موقعها الرسمى نتيجة مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، حيث يستطيع المتقدم معرفة النتيجة وما إذا كان ناجحا أم راسبا من خلال الدخول بالرقم القومى.
 

 
 
 
انتهى الشوط الأول من عمر المباراة التى تجمع بين فريقى ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح وفولهام، المقامة حالياً بملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدورى الانجليزى الممتاز "البريميرليج"، بتقدم ليفربول بهدف دون مقابل.
 

 

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثالثة برئاسة المستشار نسيم بيومى، وعضوية كل من المستشارين هيثم الضو، ويحيى صادق، وأمانة سر أحمد الحنفى، إحالة أوراق محمود نظمى السيد، المتهم بقتل ابنيه ريان ومحمد، عن طريق إلقاءهم داخل نهر النيل من أعلى كوبرى فارسكور بدمياط خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك وتحديد جلسة 17 إبريل للنطق بالحكم.

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إن دولتنا المصرية باتت أكثر استقرارًا بعد أن خضنا سويًا غمار التحدى، متابعًا خلال كلمته بفعاليات الختام لمؤتمر الشباب السادس الذى عقد بجامعة القاهرة، إن ما يصنعه الشعب المصرى اليوم هو تاريخ الغد، مضيفًا: "أن كل جهد يبذل أى تضحية تقدم وكل عمل ينجز أنه توفيق وتاريخ للغد وصياغة للمستقبل".
 

 
 
 
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، شاب بقرية التلين مركز منيا القمح، يعمل فى تجارة الألبان، بالسجن المشدد 10 سنوات لقيامه باختراق حساب طالبة على موقع التواصل الاجتماعى، وإرسائل رسائل إباحية منه.
 

 
 
 
نجحت القوات البحرية فى إنقاذ سائحين فرنسيين بعد غرق اللنش بجوار شعب فنديره جنوب برنيس بالبحر الأحمر، وذلك فى إطار جهود القوات المسلحة في أعمال البحث والإنقاذ، حيث تلقت القوات البحرية إشارة إستغاثة من لنش شراعي فرنسي الجنسية بجنوب البحر الأحمر يتعرض لحالة غرق نظراً لسوء الأحوال الجومائية، ووصلت سرعة الرياح إلى (40) عقدة.
 

 
 
 
ضرب زلزال بقوة 5.8 درجات على مقياس "ريختر" ، اليوم ،الأحد، مناطق من مقاطعة "نوسا تنجارا " شرقي جزيرة بالي الإندونسية، مما أسفر عن مصرع سائحين "اثنين " ، وإصابة عدد آخر جراء انهيارات أرضية نجمت عن الزلزال.
 

 
 
 
أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أنه سيتم ادراج المواليد الجديدة  على البطاقات عقب استبعاد غير المستحقين قائلا :"إن شاء الله سيكون قبل يونيو المقبل"، موضحًا أنه من المقرر أن يتم اضافه 6 ملايين مولود جديد عقب تنقية البطاقات، لافتا إلى أنه يتم العمل على حذف الفئات غير المستحقة ووضع الفئات الأولى بالرعاية حيث يتم استهداف الفئات الأكثر احتياجا.
 

 
 
 
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، نتائج اختبارات للمشاركين في مسابقة العقود المؤقتة، عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم
 
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العقود المؤقتة




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