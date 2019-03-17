موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. انطلاق منتدى الشباب العربى والأفريقى بأسوان بحضور السيسى

نشر الموقع الالكترونى لـ " اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها انطلاق منتدى الشباب العربى والأفريقى بأسوان

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

10 مميزات وتيسيرات فى حج القرعة لهذا العام.. تعرف عليها

واصل مديريات الأمن إجراء قرعة الحج لهذا العام، من خلال إجراء القرعة العلانية بحضور المئات من المواطنين.

مفوضة الاتحاد الأفريقى: السيسى أحد رواد التطوير لتعزيز الابتكار بالقارة

قال سارة أنيانج، مفوضة الاتحاد الإفريقى للموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، هو أحد رواد التطوير من أجل تعزيز العلوم والتكنولوجيا والابتكار فى القارة الإفريقية.

السجن 10 سنوات لشاب بالشرقية لاختراقه حساب طالبة والتحرش لفظيا

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، شاب بقرية التلين مركز منيا القمح، يعمل في تجارة الألبان، بالسجن 10 سنوات، لقيامه بإختراق حساب طالبة علي موقع التواصل الإجتماعي، وإرسائل رسائل إباحية منه.

السيسى يتفقد الجناح الاقتصادى على هامش ملتقى الشباب العربى والأفريقى بأسوان

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، الأحد، الجناح الاقتصادى على هامش أعمال ملتقى الشباب العربى والأفريقى بأسوان.

السيسى يؤكد على ضرورة تكثيف جهود الاتحاد الأفريقى لمنع النزاعات

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم، الأحد، موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، وذلك على هامش انعقاد ملتقى الشباب العربى والأفريقي بأسوان.

وزير التموين: ننتج 2.2 مليون طن سكر والاستهلاك 3.3 مليون طن سنويا

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتطوير مصانع السكر فى مصر، لافتا إلى أن معدل الاستهلاك يتراوح من 3.2 مليون إلى 3.3 مليون طن سكر سنويا، فى حين أن معدلات إنتاج السكر المحلى من البنجر والقصب يقترب من 2.2 مليون طن، وأن ما نشهده اليوم من تطوير مصنع الدلتا لبنجر السكر يعد باكورة التطوير وفقا لتوجيهات الرئيس حيث تم إعداد خطة بشأن التطوير واعتمادها قائلا " نحن من أكثر الدول استهلاكا للسكر" موجها الشكر لرئيس مجلس إدارة الشركة نظرا للتطورات الكبيرة التى شهدها المصنع قائلا:" نتمنى كل مصانع السكر بهذا الشكل" .

مسئول الشراكات بمنتدى شباب العالم: إفريقيا غنية بالثروات الطبيعية

قال أحمد خليل، مسئول الشراكات بمنتدى شباب العالم، إن القارة الإفريقية غنية بالثروات الطبيعية التى تحتاج إلى القيادة السليمة للاستفادة منها، مبينا أن المنطقة العربية والقارة السمراء تشتركان فى نفس التحديات، لاسيما فى فكرة تأهيل وتمكين الشباب.

شاهد فى دقيقة.. 10 معلومات عن أول امتحان على التابلت للصف الأول الثانوى

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لعقد الامتحان التجريبى الثانى فى الثانوية التراكمية لطلاب أولى ثانوى، خلال الأيام المقبلة، وهو الامتحان الأول على جهاز التابلت، "اليوم السابع" يقدم فى 10 خطوات أبرز المعلومات عن الاختبار الثانى.

وزير النقل يصل محطة سيدى جابر و يقيل نائب رئيس هيئة السكة الحديد

وصل المهندس كامل الوزير، وزير النقل محطة سيدى جابر بالإسكندرية قادما من القاهرة بعدما استقل من محطة مصر قطار رقم 905، حيث تفقد حالة القطار واستمع لشكاوى الركاب ووعدهم بتحسن الخدمة.