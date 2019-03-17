مميش: قناة السويس قادرة على استقبال جميع السفن

الإسكندرية ـ رضا حبيشى ـ أسماء على بدر

أكد الفريق مهاب مميش رئيس قناة السويس والهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، أن المهندس كامل الوزير وزير النقل أحد أسباب نجاح مشروع حفر قناة السويس الجديدة.

وأضاف مميش فى تصريحات صحفية، أنه ينتظر تطوير الموانئ البحرية المصرية على يديه، وأن هناك مخطط عام يجرى إعداده لتطوير جميع الموانئ المصرية بالاشتراك بين وزارة النقل والهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس والأكاديمية العربية.

وأوضح مميش، أن قناة السويس أصبحت قادرة على استقبال جميع السفن الموجودة بالعالم عقب التطوير الذى شهدته، وأن هناك رؤية مشتركة لتطوير النقل البحرى والموانئ فى مصر.