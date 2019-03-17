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مميش: عبور 50 سفينة قناة السويس بحمولة 3.3 مليون طن

الأحد، 17 مارس 2019 12:55 م
مميش: عبور 50 سفينة قناة السويس بحمولة 3.3 مليون طن قناة السويس - أرشيفية
الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت اليوم الأحد عبور 50 سفينة، بحمولة 3.3 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 27 سفينة بحمولة 2 مليون و100 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونج COSCO SHIPPING BISCESبحمولة 202 ألف طن، قادمة من اليونان، ومتجهة إلى ماليزيا.

وعبرت 23 سفينة من اتجاه الجنوب(القناة الجديدة)، بحمولة مليون و200 ألف طن، وأن أكبر حمولة لناقلة البترول التى ترفع علم جزر المارشال OLYMBIC TRUST، بحمولة 171 ألف طن قادمة من مصر، ومتجهة إلى تركيا.


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