مفوضة الاتحاد الأفريقى: السيسى أحد رواد التطوير لتعزيز الابتكار بالقارة

كتب سمير حسنى - إبراهيم حسان

قالت سارة أنيانج، مفوضة الاتحاد الإفريقى للموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، هو أحد رواد التطوير من أجل تعزيز العلوم والتكنولوجيا والابتكار فى القارة الإفريقية.

وأضافت أنيانج، خلال كلمه لها بالجلسة الثانية لملتقى الشباب العربى والأفريقى والمنعقدة بعنوان "مستقبل البحث العلمى وخدمات الرعاية الصحية" بمدينة أسوان، أنها فخورة بشغف الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير البنية التحتية فى إفريقيا، بجانب شغفه بالشباب، علاوة على إعطاء المنح للطلاب والذى يعد أمرا محوريا للغاية.

وأوضحت مفوضة الاتحاد الإفريقى للموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا، أنه يجب استغلال جميع الموارد بالقارة الأفريقية، مبينه أن الإرادة السياسية تكون ناجحة، عندما يكون المجتمع لديه إرادة لتنفيذ الرؤية الأفريقية للتنمية المستدامة.