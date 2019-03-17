video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 مارس 2019 02:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مفوضة الاتحاد الأفريقى: السيسى أحد رواد التطوير لتعزيز الابتكار بالقارة

الأحد، 17 مارس 2019 12:51 م
مفوضة الاتحاد الأفريقى: السيسى أحد رواد التطوير لتعزيز الابتكار بالقارة سارة انيانج
كتب سمير حسنى - إبراهيم حسان
إضافة تعليق

قالت سارة أنيانج، مفوضة الاتحاد الإفريقى للموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، هو أحد رواد التطوير من أجل تعزيز العلوم والتكنولوجيا والابتكار فى القارة الإفريقية.

 

وأضافت أنيانج، خلال كلمه لها بالجلسة الثانية لملتقى الشباب العربى والأفريقى والمنعقدة بعنوان "مستقبل البحث العلمى وخدمات الرعاية الصحية" بمدينة أسوان، أنها فخورة بشغف الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير البنية التحتية فى إفريقيا، بجانب شغفه بالشباب، علاوة على إعطاء المنح للطلاب والذى يعد أمرا محوريا للغاية.

 

وأوضحت مفوضة الاتحاد الإفريقى للموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا، أنه يجب استغلال جميع الموارد بالقارة الأفريقية، مبينه أن الإرادة السياسية تكون ناجحة، عندما يكون المجتمع لديه إرادة لتنفيذ الرؤية الأفريقية للتنمية المستدامة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مدير منظمة الصحة العالمية يستعرض بمؤتمر الشباب تحديات الرعاية الصحية

السيسي من أسوان: كنا نواجه مشكلة فى التواصل مع الشباب المصرى قبل 2016 ومؤتمرات الشباب "منصة رائعة".. الرئيس يشدد على أهمية دورية انعقاد المؤتمر كل 3 أشهر.. ويؤكد: التحديات بمصر لا تختلف عن مثيلاتها بأفريقيا

سارة انيانج

ملتقى الشباب العربى والافريقى

الرئيس السيسى

اسوان




لا تفوتك
أسوأ قرارات فى مسيرة النجوم.. بوفون أحدث الضحايا

أسوأ قرارات فى مسيرة النجوم.. بوفون أحدث الضحايا

فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى

فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين على موقع الوزارة غدًا.. وبدء التعاقد مع الناجحين الاثنين.. وإعادة اختبار 5 آلاف تغيبوا عن امتحانات المرحلة الأولى

التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين على موقع الوزارة غدًا.. وبدء التعاقد مع الناجحين الاثنين.. وإعادة اختبار 5 آلاف تغيبوا عن امتحانات المرحلة الأولى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة