video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 مارس 2019 11:16 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مصر للطيران تسير 4 رحلات لنقل المعتمرين الفلسطينين.. غدا

الأحد، 17 مارس 2019 10:05 م
مصر للطيران تسير 4 رحلات لنقل المعتمرين الفلسطينين.. غدا مطار القاهرة الدولى
كتب هانى عثمان
إضافة تعليق

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، غدا الإثنين، من مطار القاهرة الدولى، 4 رحلات طيران لنقل 1000 معتمر فلسطينى إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك العمرة، ويأتى ذلك فى إطار الدور الريادى الذى تقوم به الشركة الوطنية فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

 

وقال مصدر إن شركة مصر للطيران تمكنت من نقل 2000 معتمر فلسطين قادمين من قطاع غزة منذ أول مارس الحالى، كما حرص مطار القاهرة على توفير فريق من العلاقات العامة لاستقبال المعتمرين وانهاء إجراءات السفر.

 

تجدر الإشارة إلى أن شركة مصر للطيران وقعت بروتوكول تعاون مع الجانب الفلسطينى تقوم بموجبه بتسيير ٥٦ رحلة جوية لنقل ١٣ ألف معتمر من دولة فلسطين.

 

ويأتى التعاون بين الجانبين بعد توقف دام لما يقرب من ٦ سنوات، حيث حرصت مصر للطيران على تذليل كل الإجراءات العالقة لاستئناف هذا التعاون مرة أخرى، حتى 5 يونيو المقبل.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

افتتاح المركز اللوجيستى بقرية البضائع فى مطار القاهرة.. اليوم

رئيس مصلحة الجمارك يتفقد المركز اللوجيستى بقرية البضائع فى مطار القاهرة

مصنع بوينج يجرى أولى الرحلات التجريبية لطائرة الدريملاينر

نائب رئيس السودان يغادر مطار القاهرة بعد زيارة قصيرة للبلاد

العمره

مصر للطيران

فلسطين

مطار القاهره




لا تفوتك
أسوأ قرارات فى مسيرة النجوم.. بوفون أحدث الضحايا

أسوأ قرارات فى مسيرة النجوم.. بوفون أحدث الضحايا

فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى

فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين على موقع الوزارة غدًا.. وبدء التعاقد مع الناجحين الاثنين.. وإعادة اختبار 5 آلاف تغيبوا عن امتحانات المرحلة الأولى

التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين على موقع الوزارة غدًا.. وبدء التعاقد مع الناجحين الاثنين.. وإعادة اختبار 5 آلاف تغيبوا عن امتحانات المرحلة الأولى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة