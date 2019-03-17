مصر للطيران تسير 4 رحلات لنقل المعتمرين الفلسطينين.. غدا

كتب هانى عثمان

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، غدا الإثنين، من مطار القاهرة الدولى، 4 رحلات طيران لنقل 1000 معتمر فلسطينى إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك العمرة، ويأتى ذلك فى إطار الدور الريادى الذى تقوم به الشركة الوطنية فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال مصدر إن شركة مصر للطيران تمكنت من نقل 2000 معتمر فلسطين قادمين من قطاع غزة منذ أول مارس الحالى، كما حرص مطار القاهرة على توفير فريق من العلاقات العامة لاستقبال المعتمرين وانهاء إجراءات السفر.

تجدر الإشارة إلى أن شركة مصر للطيران وقعت بروتوكول تعاون مع الجانب الفلسطينى تقوم بموجبه بتسيير ٥٦ رحلة جوية لنقل ١٣ ألف معتمر من دولة فلسطين.

ويأتى التعاون بين الجانبين بعد توقف دام لما يقرب من ٦ سنوات، حيث حرصت مصر للطيران على تذليل كل الإجراءات العالقة لاستئناف هذا التعاون مرة أخرى، حتى 5 يونيو المقبل.