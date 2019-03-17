مصرع طفل رضيع سقطت عليه دراجة نارية فى الخارجة بالوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

لقى طفل مصرعه، إثر سقوط دراجة نارية عليه بقرية المنيرة بمركز الخارجة بالوادى الجديد، وتحرر المحضر رقم 1447 جنح قسم الخارجة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق، وأمرت بدفن الطفل المتوفى.

وتلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة طفل لمستشفى الخارجة العام.

تبين وفاة الطفل "عبد الرحمن" ويبلغ من العمر سنة، ومقيم بقرية المنيرة شمال واحة الخارجة إثر سقوط دراجة نارية متوقفة على جسمه.

كشف محضر الواقعة عن تقرير مفتش الصحة موضحًا سبب وفاة الطفل هو اصطدام بجسم صلب، ولا توجد شبهة جنائية.