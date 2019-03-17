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مصادر: توزيع 700 ألف خط محمول من WE بمشروع التابلت المدرسى

الأحد، 17 مارس 2019 06:22 م
مصادر: توزيع 700 ألف خط محمول من WE بمشروع التابلت المدرسى التابليت- ارشيفية
كتبت: هبة السيد
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توزع الشركة المصرية للاتصالات WE نحو 700 ألف شريحة محمول والخاصة بخط الطالب والذى سيتم استخدامه لجهاز التابلت المدرسى، لطلاب الصف الأول الثانوى العام، غدا الإثنين، وفقا لما أكدته مصادر لليوم السابع.

وتقود الشركة المصرية للاتصالات المشغل الرابع للمحمول ملف التحول الرقمى فى مصر عبر توصيل كابلات الألياف الضوئية للمنازل وأيضا للمدارس حيث أوصلت "الفايبر" والذى يعطى سرعات أعلى لنقل البيانات للمدارس فى وقت قياسى، لتمكين الطلاب من استخدام التابلت التعليمى فى العملية التعليمية.

وكانت  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أعلنت صباح اليوم بدء تسليم الشريحة الخاصة بخط الطالب، غدا الإثنين، والذى سيتم استخدامه لجهاز التابلت المدرسى.

وأضافت الوزارة، في بيانها، أن الهدف من الشريحة هو الوصول إلى شبكة الإنترنت خارج المدرسة للوصول إلى المحتوى الرقمى على بنك المعرفة المصرى وأداء الامتحانات الإلكترونية لبعض الفئات من الطلاب.


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