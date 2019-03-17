مشتريات المصريين تصعد بالبورصة بمنتصف التعاملات

كتب هانى الحوتى

دفعت مشتريات المصريين، مؤشرات البورصة المصرية للارتفاع بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 15039 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 2459 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 19251 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 698 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 1772 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 491 نقطة.