مدير أمن البحر الأحمر يكرم الأم المثالية من العاملين بالمديرية

كرم اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، الأم المثالية على مستوى مديرية الأمن، من بين العاملين المدنيين، وذلك فى احتفالية أقيمت بديوان عام المديرية.

وحضر اللقاء اللواء مدحت منتصر مدير المباحث الجنائية، واللواء إسماعيل البركاوى رئيس قطاع الأمن العام بمحافظة البحر الأحمر، وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة .

وقام مدير الأمن، بتقديم هدية وشهادة تقدير لجميلة مصلح صالح الموظفة بالمديرية، والتى فازت بالأم المثالية لهذا العام بمديرية أمن البحر الأحمر، وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية التى تهدف فى أحد محاورها لمراعاة البعد الاجتماعى والإنسانى، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

كما كرمت المديرية، عددًا من الضباط والأفراد والعاملين المدنيين والمجندين المشهود لهم بالكفاءة بمديرية أمن البحر الأحمر، نظرًا لما قدموه من جهد وأداء متميز فى العمل خلال الفترة الماضية، بهدف دعم الجانب المعنوى لهم، ومنحهم شهادات التقدير.