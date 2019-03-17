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محمد بن زايد يجرى مباحثات مع الرئيس الأفغانى ويشهدان توقيع مذكرات تفاهم

الأحد، 17 مارس 2019 02:37 م
محمد بن زايد يجرى مباحثات مع الرئيس الأفغانى ويشهدان توقيع مذكرات تفاهم مباحثات رسمية بين محمد بن زايد والرئيس الأفغانى
كتبت ريهام عبد الله
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عقد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، جلسات مباحثة ثنائية مع أشرف غنى، الرئيس الأفغانى، بعد إجراء مراسم استقبال رسمية له فى القصر الرئاسى.

 

وبحث محمد بن زايد والرئيس الأفغاني خلال جلسة محادثات رسمية في أبوظبي تعزيز علاقات التعاون بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية.

 

محمد بن زايد
محمد بن زايد

 

توقيع مذكرات تفاهم
توقيع مذكرات تفاهم

 

جلسة مباحثات رسمية
جلسة مباحثات رسمية

 

فيما شهدا مراسم توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين شملت مجالات الطاقة والتعليم والثقافة والرياضة والزراعة.

مباحثات ثنائية بين بن زايد والرئيس الأفغانى
مباحثات ثنائية بين بن زايد والرئيس الأفغانى

 


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