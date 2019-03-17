محكمة جنايات المنصورة تستكمل محاكمة "محمود نظمى" قاتل أبنائه بميت سلسيل

الدقهلية شريف الديب

تستأنف محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثالثة برئاسة المستشار نسيم بيومى، وعضوية كل من المستشارين هيثم الضو، ويحيى صادق، وأمانة سر أحمد الحنفى، اليوم، نظر القضية رقم 757 كلى شمال الدقهلية، والمقيدة برقم 355 جزئى جنايات ميت سلسيل لسنة 2018 والمتهم فيها محمود نظمي السيد، بقتل نجليه ريان ومحمد، عن طريق القاءهم داخل نهر النيل من أعلي كوبري فارسكور خلال احتفالات عيد الأضحي المبارك

ومن المقرر أن تستمع هيئة المحكمة إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم برئاسة عبد الستار جاد المحامى.

وذلك بعد تنفيذ هيئة المحكمة جميع طلبات هيئة الدفاع، وتم الاطلاع وتصوير التقارير، الصادرة، من من خبير الخطوط، تفريغ كاميرات الاعتراف للمتهم وعرضها على موقع وزارة الداخلية.