video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 مارس 2019 02:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

محكمة جنايات المنصورة تستكمل محاكمة "محمود نظمى" قاتل أبنائه بميت سلسيل

الأحد، 17 مارس 2019 02:02 ص
محكمة جنايات المنصورة تستكمل محاكمة "محمود نظمى" قاتل أبنائه بميت سلسيل محكمة - ارشيفية
الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق

تستأنف محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثالثة برئاسة المستشار نسيم بيومى، وعضوية كل من المستشارين هيثم الضو، ويحيى صادق، وأمانة سر أحمد الحنفى، اليوم،  نظر القضية رقم 757 كلى شمال الدقهلية، والمقيدة برقم 355 جزئى جنايات ميت سلسيل لسنة 2018 والمتهم فيها محمود نظمي السيد، بقتل نجليه ريان ومحمد، عن طريق القاءهم داخل نهر النيل من أعلي كوبري فارسكور خلال احتفالات عيد الأضحي المبارك

ومن المقرر أن تستمع هيئة المحكمة إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم برئاسة عبد الستار جاد المحامى.

وذلك بعد تنفيذ هيئة المحكمة جميع طلبات هيئة الدفاع، وتم الاطلاع وتصوير التقارير، الصادرة، من من خبير الخطوط،  تفريغ كاميرات الاعتراف للمتهم وعرضها على موقع وزارة الداخلية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس الاستئناف يقرر إنشاء دائرة جنايات جديدة بمحكمة شمال القاهرة

الدقهلية

أخبار الدقهلية

أخبار المحافظات

أخبار مصر

جنايات المنصورة

محاكمة قاتل ابناءة




لا تفوتك
انتصار السيسى: أفريقيا مليئة بالشباب الواعد القادر على خلق الفرص واقتناصها

انتصار السيسى: أفريقيا مليئة بالشباب الواعد القادر على خلق الفرص واقتناصها

أسوأ قرارات فى مسيرة النجوم.. بوفون أحدث الضحايا

أسوأ قرارات فى مسيرة النجوم.. بوفون أحدث الضحايا

هيئة البث التليفزيونى فى نيوزيلندا تشطب محطة استرالية بعد بث مشاهد للاعتداء

هيئة البث التليفزيونى فى نيوزيلندا تشطب محطة استرالية بعد بث مشاهد للاعتداء

فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى

فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين على موقع الوزارة غدًا.. وبدء التعاقد مع الناجحين الاثنين.. وإعادة اختبار 5 آلاف تغيبوا عن امتحانات المرحلة الأولى

التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين على موقع الوزارة غدًا.. وبدء التعاقد مع الناجحين الاثنين.. وإعادة اختبار 5 آلاف تغيبوا عن امتحانات المرحلة الأولى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة