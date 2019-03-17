video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 مارس 2019 05:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

محامى محمود نظمى: موكلى ارتكب جريمة قتل ابنيه "ريان ومحمد" تحت تأثير مخدر

الأحد، 17 مارس 2019 04:08 م
محامى محمود نظمى: موكلى ارتكب جريمة قتل ابنيه "ريان ومحمد" تحت تأثير مخدر جانب من المحاكمة
الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق

قال عبد الستار جاد محامى محمود نظمى، المتهم بقتل ابنيه "ريان ومحمد" أمام محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثالثة، إن موكله ارتكب جريمة قتل أبنائه أثناء وقوعه تحت تأثير المخدرات التى كان يتناولها.

 

واستند المحامى، فى دفعه بأن المتهم ارتكاب الجريمة تحت تأثير المخدرات بقوله، بأنه تم أخذ عينة من دماء المتهم، وتم تحليها، والذى ثبت تعاطيه الحشيش والترمادول، وسؤال الدكتور مدحت صقر بأنه بعد أخذ العينة تبين أن تأثير هذه المدة تستمر لمدة ثلاثة أسابيع، وهو ما يؤكد أن التحليل العلمى بأن غياب العقل تحت تأثير المخدرة يبطل الاعتراف لوجود مواد مخدرة فى الدم

 

وكانت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار نسيم بيومى، وعضوية كل من المستشارين هيثم الضو، ويحيى صادق، وأمانة سر أحمد الحنفى، باشرت نظر القضية رقم 757 كلى شمال الدقهلية، والمقيدة برقم 355 جزئى جنايات ميت سلسيل لسنة 2018، والمتهم فيها محمود نظمى السيد، بقتل نجليه ريان ومحمد، عن طريق إلقاءهم داخل نهر النيل من اعلى كوبرى فارسكور خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محمود نظمى لمحكمة جنايات المنصورة: أنا قتلت ريان ومحمد وكتبت جواب لمراتى بده.. فيديو

الدقهلية

أخبار الدقهلية

أخبار المحافظات

أخبار مصر

جنايات المنصورة

محاكمة قاتل ابناءة




لا تفوتك
أسوأ قرارات فى مسيرة النجوم.. بوفون أحدث الضحايا

أسوأ قرارات فى مسيرة النجوم.. بوفون أحدث الضحايا

فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى

فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين على موقع الوزارة غدًا.. وبدء التعاقد مع الناجحين الاثنين.. وإعادة اختبار 5 آلاف تغيبوا عن امتحانات المرحلة الأولى

التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين على موقع الوزارة غدًا.. وبدء التعاقد مع الناجحين الاثنين.. وإعادة اختبار 5 آلاف تغيبوا عن امتحانات المرحلة الأولى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة