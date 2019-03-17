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محافظ دمياط تشهد احتفالية المجلس القومى للمرأة بمناسبة مرور مائة عام على كفاحها

الأحد، 17 مارس 2019 01:46 م
محافظ دمياط تشهد احتفالية المجلس القومى للمرأة بمناسبة مرور مائة عام على كفاحها الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط - عبده عبد البارى
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شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، احتفالية المجلس القومى للمرأة بدمياط " أصل الحكاية، المرأة المصرية فى 100 عام " والذى أقيمت بقصر ثقافة دمياط، وحضرها لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية واعضاء مجلس النواب واعضاء المجلس القومى للمرأة .

وقالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، انالمرأة هى عماد المجتمع فعندما تصلح يصلح المجتمع كله وعلينا جميعا دعمها ومساندتها لتتمكن من القيام بدورها على أكمل وجه".

 مضيفة بأن الدولة المصرية مهتمه بتمكين المرأة فى كافة المجالات وخاصة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

وأشارت محافظ دمياط أن الدولة استعانت بجهود المرأة فى الإدارة المحليـة منذ سنوات، وانه تم تعيين نائبات للمحافظين بخلاف ثمانى وزيرات بالحكومة .

مؤكدة إن المرأة المصرية هى كل المجتمع فهى التى أنجبت العلماء والمفكرين والفنانين وتضرب فى مختلف الميادين المثل للتفانى فى العمل العام فضلا عن دورها كأم وربة منزل تربى الأجيال وتسهر على راحة الأبناء فلها منا جميعا كل التقدير والعرفان.

 

 

 


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