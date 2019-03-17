محافظ دمياط تستقبل وفد اتحاد الصناعات لبحث تدريب الصناع بمدينة للأثاث

دمياط معتز الشربينى

استقبلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الأحد ، الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لإتحاد الصناعات، الدكتورة جهاد عامر مستشار رئيس الإتحاد وعضو مجلس النواب والمهندس محمود كمال عضو لجنة المهارات بالإتحاد والمهندس طارق إبراهيم مدير عام إدارة التجهيزات بقطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم وذلك على هامش زيارتهم لمحافظة دمياط

و صرحت المحافظ ، أن اللقاء تناول بحث آليات عقد دورات تدريبية للصناع بمدينة دمياط للأثاث فى مجالات التصميم والتسويق لصقل مهاراتهم مضيفة أنه تم عرض الموقف الراهن للمدينة والتى تعد أكبر مدينة صناعية متكاملة لصناعة الأثاث والصناعات المغذية والمكملة لها في أفريقيا والشرق الأوسط فضلا عن موقعها المتميز وقربها من مينائى دمياط وبورسعيد وإطلالها على الطريق الدولى الساحلى حيث تقام المدينة على مساحة 331 فدان وفقا لأعلى معايير الجودة الخاصة بالمنشآت والمرافق.

وقالت عوض ، إلى أنه تم مخاطبة وزارة التعليم العالى لتنفيذ دورات تدريبية بالتعاون مع الجامعات الايطالية و الألمانية ووضع مناهج علمية للتدريس ، مؤكدة أن رئيس الجمهورية قد وجه خلال الاجتماع المنعقد مؤخرا بإدارة و دعم المدينة بالصورة المثلى لدعم صناعة الأثاث الوطنية وتحويل المدينة لتكون بوابة تصدير الأثاث المصنع في مصر إلى المحيط الجغرافى الأفريقى والعربى .

هذا وقد قامت محافظ دمياط يرافقها ممثلى وفد الاتحاد بزيارة مركز تكنولوجيا الأثاث ومركز خدمات رقم 5 بمدينة دمياط للأثاث حيث أكدت المحافظ أنه سيتم بحث إمكانية استغلال كافة الإمكانيات والتقنيات المتاحة بالمركز التكنولوجي لعقد دورات تدريبية للصناع.

كما شهدت محافظ دمياط ، فعاليات الحفل الختامي لنهائى دورى مراكز الشباب لكرة القدم النسخة السادسة وذلك بين فريقى مركز شباب مدينة دمياط ومركز شباب مدينة كفر سعد والتى أقيمت اليوم بنادى رأس البر الرياضى.

وقامت المحافظ بتهنئة فريق مركز شباب كفر سعد الفائز وقدمت له درع وكأس البطولة ، كما قامت بتسليم لاعبى الفريقين الميداليات و كذلك كأس المركز الثانى لفريق مركز شباب دمياط ، و تسلمت الدكتورة منال عوض درعا من مديرية الشباب والرياضة تقديرا لجهودها المبذولة فى دفع عجلة التنمية بالمحافظة.

يذكر أنه حضر الفعاليات اللواء ممدوح طه ، السكرتير العام المساعد، النائب ضياء الدين داوود، السيد محمود أبو زهرة ، مدير مديرية الشباب والرياضة و المهندس عصام الشيال رئيس مجلس إدارة نادى رأس البر الرياضى.