محافظ جنوب سيناء يلتقى شيخ المجاهدين فى إطار الذكرى الـ30 لعوة طابا

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، شيخ مجاهدى جنوب سيناء، ومشايخ وعواقل المحافظة، فى إطار احتفال محافظة جنوب سيناء بالعيد القومى للمحافظة الذى يتواكب مع الذكرى الـ30 لاسترداد طابا.

حضر الاحتفال اللواء عماد يوسف، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد خريصة، نائب مدير الأمن، والعميد أحمد كمال، رئيس مكتب الرقابة الإدارية بجنوب سيناء، والنائب غريب حسان، عضو مجلس النواب عن طور سيناء، حيث هنأهم بذكرى عودة طابا لأحضان الوطن، مؤكدا على أهمية دور أهالى سيناء خلال الحرب والسلم، ومشاركتهم الفعالة فى معركة التنمية التى تتم على أرض جنوب سيناء.