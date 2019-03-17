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الأحد، 17 مارس 2019 12:15 م
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محافظ بني سويف ومدير الأمن يشهدان قرعة الحج العلنية لمديرية الأمن لعام 1440هـ /2019

الأحد، 17 مارس 2019 12:07 م
محافظ بني سويف ومدير الأمن يشهدان قرعة الحج العلنية لمديرية الأمن لعام 1440هـ /2019 جانب من القرعة
بنى سويف :هانى فتحى
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شهد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، واللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، مراسم قرعة الحج العلنية لمديرية أمن بني سويف للعام الحالى (1440هـ /2019م)، والتي تقام تحت رعاية وزارة الداخلية، وذلك بالصالة المغطاة بالاستاد الرياضي بمدينة بني سويف.
 
حيث أجريت القرعة، بواسطة الحاسب الآلى تأكيداً لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص والحيدة التامة، وقد بدأت مراسم إجراء القرعة بحضور عدد كبير من المتقدمين وأسرهم، وتم الإعلان عن أسماء الفائزين بمختلف مراكز المحافظة، والبالغ عددهم 353 فرداً، وذلك في حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.
 
وهنأ المحافظ الفائزين والفائزات بقرعة الحج، مطالبا إياهم يأن يكونوا واجهة مشرفة وخير سفراء لمصر بصفة عامة، ولبني سويف بشكل خاص، ومحملاً إياهم أمانة الدعاء لمصرنا الغالية، بدوام نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظها من كل مكروه و سوء، وأن يعين القيادة السياسية على مواصلة الجهود نحو التنمية والاستقرار، سائلا المولى عز وجل أن يهب الجميع حجا مبرورا، وأن يعودوا سالمين إلى وطنهم الحبيب، ومتمنيا التوفيق في العام القادم لمن لم يحالفهم التوفيق هذا العام.
 
ومن جانبه، أكد اللواء أشرف عز العرب مدير الأمن، على اهتمام أجهزة وزارة الداخلية بموسم الحج هذا العام، بدءاً من التقدم بطلبات الحج بجميع أقسام الشرطة، وحتى عودة ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن بسلامة الله ، ومنوها عن تضافر كل الجهود لتحقيق أقصى درجات الرعاية والاهتمام لهم  من كافة النواحي.
 
 
جانب من اجراءات القرعة (1)
جانب من اجراءات القرعة (1)

جانب من اجراءات القرعة (2)
جانب من اجراءات القرعة (2)

جانب من اجراءات القرعة (3)
جانب من اجراءات القرعة (3)

جانب من اجراءات القرعة (4)
جانب من اجراءات القرعة (4)

جانب من اجراءات القرعة (5)
جانب من اجراءات القرعة (5)
 
 

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