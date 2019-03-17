محافظ المنوفية يشهد الإحتفال باليوم العالمي للمياه 2019

المنوفية _محمد فتحى

شهد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، اليوم، الإحتفال باليوم العالمي للمياه 2019، والذي نظمته شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالتعاون مع جامعة المنوفية، تحت شعار" أفكار ورؤي تصنع المستقبل "، بحضور الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، والمهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة والمجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد توفيق عميد كلية العلوم، والدكتور مجدي مطر وكيل كلية العلوم، وعدد من وكلاء الوزارة وأساتذة الجامعات وأعضاء مجلس النواب ورجال المجتمع المدني.

حيث بدأ الحفل، بالسلام الوطنى أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وعرض فيديو يوضح أهمية المياه والجهود المبذولة من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك علي مستوي محافظة المنوفية.

و تقدم رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشكر والترحيب للمحافظ ورئيس جامعة المنوفية، مؤكداً علي ضرورة الحفاظ علي المياه نظراً محدودية مصادرها ونشر ثقافة الترشيد، مشيراً إلي أن هدف شركة مياه الشرب هو إنتاج كوب مياه نظيف بأقل تكلفة، وعرض نجيب موقف خدمة المياه بالمنوفية ومصادرها والكمية المنتجة بجميع مراكز المحافظة مستعرضاً مشروع معالجة النقاط الساخنة بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وإستكمال بعض المشروعات التي قد تؤثر بالسلب علي المواطنين في فصل الصيف، مضيفاً إلي أن الشركة في تطور مستمر وتعمل علي التدريب الجيد للكوادر البشرية وتوفير كافة الإمكانيات للمعامل.

ومن جانبه دعا رئيس جامعة المنوفية، الجميع الوقوف دقيقة حداد علي ارواح شهداء الحادث الأرهابي بنيوزلندا، وأكد علي ان جامعة المنوفية دائماً تفتح أبوابها للمجتمع الخارجي لأنها تعتبر بيت الخبرة، موجهاً الشكر لمحافظ المنوفية علي التعاون الدائم والمثمر مع الجامعة، مشيرا إلى ضرورة وضع آلية جديدة للتعامل مع المياه وترشيد استهلاكها داخل البيوت مع الأستخدام الامثل للحفاظ عليها.

و أشار محافظ المنوفية، إلي أن المياه هي لبنه أساسيه للحياة، وهي اكثر من مجرد ضرورة لإرواء العطش فهي تخلق فرص عمل وتدعم التنمية الأقتصادية والإجتماعية والانسانية، مما يجعله لزاماً علينا دعم الموارد المائية ووضع خطط وإستراتيجيات لتحقيق اهداف التنمية المستدامة، لضمان توافر وإدارة مصادر المياه وخدمات الصرف الصحي وأستدامتها للجميع بحلول عام 2030، معربا عن سعادته بالأحتفال باليوم العالمي للمياه كونه علامة جديدة علي مسار الحفاظ والتوعية بأهمية المياه العذبة، موجها الدعوة للجميع للعمل بشعار ( مع بعض هنحافظ عليها) إيماناً بتوجهات الدولة بضرورة رفع الوعي المائي وخفض نسبة المياه المهدرة، وذلك من خلال ثقافة الترشيد لجميع فئات المجتمع.

هذا وقد قام محافظ المنوفية، بتكريم الطلبة الحاصلين علي مراكز متقدمة في مسابقة كلية العلوم، ممن كانت لهم رؤي إبداعية فى وضع حلول غير تقليدية لمشاكل مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، وفي نهاية الحفل تبادل الحضور الدروع التذكارية.