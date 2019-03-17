محافظ القاهرة يتفقد دهان العقارات المحيطة باستاد القاهرة استعدادا للبطولة الإفريقية

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، يرافقه المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أعمال دهان العقارات بلون موحد بشارع ممدوح سالم، بجوار استاد القاهرة الدولى، ضمن استعدادات القاهرة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال المهندس إبراهيم صابر، لـ "اليوم السابع"، إن أعمال دهان العقارات تتم بالجهود الذاتية، ويتم التركيز على دهان العقارات المحيطة باستاد القاهرة، وأماكن إقامة الوفود المشاركة فى البطولة.

يذكر أن محافظة القاهرة تجرى أعمال تطوير بمحيط استاد القاهرة، تشمل تطوير الشوارع وتجديد الحدائق وتحديث الاضائة وترميم الارصفة ورصف الشوارع ودهان الأسوار والعقارات.