محافظ الدقهلية: الحكومة وفرت 65 مليون جنيه للصرف الصحى فى 15مايو بجمصة

اعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، ان الحكومة وفرت 65 مليون جنيه لتطوير مشروع الصرف الصحى بمنطقة 15مايو التابعة لمدينة جمصه والتى ظلت تعانى من تردى اوضاع الخدمات بها منذ انشائها .

وأضاف شاروبيم ان الأولوية فى مشروعات تطوير مدينة جمصه للمستثمرين من ابناء الدقهلية جاء ذلك خلال اجتماعه بعد ظهر اليوم بعدد من المسئولين بالهيئة العربية للتصنيع الذين استعرضوا تصورات الهيئة للمشروعات الاستثمارية الجديدة فى مدينة جمصه .

وأضاف محافظ الدقهلية ان جميع المشروعات الجديدة بجمصه سيتم طرحها على المستثمرين مع بداية الشهر القادم وشدد على اهمية ان تحقق المشروعات المقترحة طابعا متميزا لمدينة جمصه باعتبارها مدينه ساحلية متفردة من حيث الموقع ولها شهرتها التاريخية كواحدة من ابرز المصايف المصرية.

وأكد شاروبيم على ضرورة التكامل بين مدينتى جمصه والمنصورة الجديدة وان شواطئها مفتوحة لجميع المواطنين للاستمتاع بها وبالخدمات المقدمة فيها.