video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 مارس 2019 09:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية: الحكومة وفرت 65 مليون جنيه للصرف الصحى فى 15مايو بجمصة

الأحد، 17 مارس 2019 08:15 م
محافظ الدقهلية: الحكومة وفرت 65 مليون جنيه للصرف الصحى فى 15مايو بجمصة كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق

اعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، ان الحكومة وفرت 65 مليون جنيه لتطوير مشروع الصرف الصحى بمنطقة 15مايو التابعة لمدينة جمصه والتى ظلت تعانى من تردى اوضاع الخدمات بها منذ انشائها

 

وأضاف شاروبيم ان الأولوية فى مشروعات تطوير مدينة جمصه للمستثمرين من ابناء الدقهلية جاء ذلك خلال اجتماعه بعد ظهر اليوم بعدد من المسئولين بالهيئة العربية للتصنيع الذين استعرضوا تصورات الهيئة للمشروعات الاستثمارية الجديدة فى مدينة جمصه .

 

وأضاف محافظ الدقهلية ان جميع المشروعات الجديدة بجمصه سيتم طرحها على المستثمرين مع بداية الشهر القادم وشدد على اهمية ان تحقق المشروعات المقترحة طابعا متميزا لمدينة جمصه باعتبارها مدينه ساحلية متفردة من حيث الموقع ولها شهرتها التاريخية كواحدة من ابرز المصايف المصرية

 

وأكد شاروبيم على ضرورة التكامل بين مدينتى جمصه والمنصورة الجديدة وان شواطئها مفتوحة لجميع المواطنين للاستمتاع بها وبالخدمات المقدمة فيها.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جنايات المنصورة تحيل أوراق صياد للمفتى بعد قتله لآخر بسبب خلافات مع نجله

الدقهلية

أخبار الدقهلية

أخبار المحافظات

أخبار مصر

محافظ الدقهلية

جمصة

الصرف الصحي




لا تفوتك
أسوأ قرارات فى مسيرة النجوم.. بوفون أحدث الضحايا

أسوأ قرارات فى مسيرة النجوم.. بوفون أحدث الضحايا

فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى

فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين على موقع الوزارة غدًا.. وبدء التعاقد مع الناجحين الاثنين.. وإعادة اختبار 5 آلاف تغيبوا عن امتحانات المرحلة الأولى

التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين على موقع الوزارة غدًا.. وبدء التعاقد مع الناجحين الاثنين.. وإعادة اختبار 5 آلاف تغيبوا عن امتحانات المرحلة الأولى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة