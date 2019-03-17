محافظ أسوان: منح المحافظة عاصمة الشباب الإفريقى هذا العام شرف كبير

أسوان ندى سليم

أكد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، على امتنان وشكر أهالى المحافظة للرئيس عبدالفتاح السيسى لمنح مدينة أسوان هذا الوسام والشرف الكبير بأن تكون عاصمة الشباب الإفريقى لعام 2019، مما كان له أكبر الأثر لتكون فى بؤرة الاهتمام الإقليمى والدولى وهو الذى سينعكس بدوره على الترويج والتسويق السياحى والاستثمارى لهذه المحافظة العريقة، والتى يتمتع أبناؤها بحسن الضيافة والبشاشة والترحاب فى استقبال ضيوفهم وزائريهم من مختلف أنحاء العالم.

وقال المحافظ، فى بيان له اليوم الأحد، أن طبيعة أسوان الساحرة مع طقسها المشمس الدافئ، بجانب العديد من المعابد والمتاحف والمناطق الأثرية التى تعبر عن تلاقى الحضارات المختلفة، فضلا عن التشابة الثقافى والتراثى مع إفريقيا يعكس الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية لاختيارها مقراً لاستضافة ملتقى الشباب العربى الإفريقى لتكون حلقة وصل بين الشعوب الإفريقية.

وكشف اللواء أحمد إبراهيم عن أن غرفة عمليات المحافظة تتابع أولاً بأول انتظام سير العمل بكافة مواقع المرافق العامة والخدمات الجماهيرية والتى تم رفع درجة الاستعداد بها مع وقف الأجازات والراحات للتعامل السريع مع أى مواقف طارئة والتدخل للإصلاح والصيانة وخاصة بالنسبة لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء وغيرها، لافتاً إلى أن هناك أيضاً متابعة لحظية مع المسئولين عن المناطق الأثرية والمتاحف للاطمئنان على حالة النظافة العامة بمحيطها من أجل إظهار الوجه الجمالى أمام ضيوف ملتقى الشباب العربى الإفريقى.

وأشاد محافظ أسوان، بتعاون جميع الوزارات بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لدعم ومساندة المحافظة لإظهارها بشكل حضارى يتناسب مع هذا الحدث التاريخى من خلال أعمال التطوير والتجميل والتشجير، بالإضافة إلى وضع خطط مستقبلية لرفع كفاءة البنية الأساسية والخدمات الجماهيرية والتى وضعتها المحافظة ضمن مطالبها وفق الأولويات والاحتياجات الجماهيرية.