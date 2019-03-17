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مجلس جامعة أسيوط يوافق على منح 208 درجات ماجستير بمختلف كليات الجامعة

الأحد، 17 مارس 2019 02:14 م
مجلس جامعة أسيوط يوافق على منح 208 درجات ماجستير بمختلف كليات الجامعة جامعة أسيوط
أسيوط محمود عجمى
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أعلن الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، عن موافقة مجلس جامعة أسيوط، في جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، على منح 208 درجات ماجستير بمختلف كليات الجامعة .
 
وأضاف الدكتور المنشاوي، أن الدرجات الممنوحة تضمنت 70 درجة في كلية الطب، و18 درجة في كلٍ من كلية العلوم وكلية التمريض، و15 درجة في كلٍ من كليات الطب البيطري والهندسة والتربية، و14 درجة في كلية التربية الرياضية، و13 درجة في كلية الزراعة، و8 درجات في كلية التربية النوعية، و6 درجات في كلية الآداب، و4 درجات في كلٍ من كلية الصيدلة وكلية الخدمة الاجتماعية، و3 درجات في كلية التجارة، ودرجتان في كلٍ من معهد جنوب مصر للأورام ومعهد دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر، ودرجة واحدة في كلية الحقوق بالجامعة.    
 
كما أشار الدكتور المنشاوي، إلى أن 6 من درجات الماجستير التي وافق مجلس جامعة أسيوط على منحها، كانت لطلاب وافدين إلى مختلف كليات الجامعة، وذلك بواقع 5 درجات لطلاب من دولة اليمن، ودرجة واحدة لطالب من دولة العراق.
 
 
 

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