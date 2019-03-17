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الأحد، 17 مارس 2019 01:57 م
خالد صلاح
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مأمورية من الأحوال المدنية تستخرج 1941 بطاقة رقم قومى لقاطنى الأسمرات

الأحد، 17 مارس 2019 01:41 م
مأمورية من الأحوال المدنية تستخرج 1941 بطاقة رقم قومى لقاطنى الأسمرات حى الأسمرات-أرشيفية
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مأمورية قطاع مصلحة الأحوال المدنية بحى الأسمرات بالمقطم تسفر عن تجديد 1941 بطاقة رقم قومى للرجال والسيدات من قاطنى الحى.
 
أوفد قطاع مصلحة الأحوال المدنية مأمورية قانونية وفنية لاستخراج وتجديد  بطاقات الرقم القومى للمواطنين من أهالى حى الأسمرات بالمقطم، وذلك بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة، واستمرت أعمال المأمورية 7 أيام تم خلالها تجديد (1941) بطاقة رقم قومى للرجال والسيدات من قاطنى الحى، تم منحهم الاستمارات مجاناً.
 
جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى اضطلاع القطاعات الخدمية بتقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، ولاسيما قاطنى المجتمعات الحضارية الجديدة.
 
ولقي ذلك قبولاً واستحساناً من أهالى الحى، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن ـ حيث يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على مراعاة البعد الاجتماعى والإنسانى للمواطنين واتخاذ كافة الإجراءات للتيسير عليهم ومساعدتهم فى استخراج أوراقهم الثبوتية.

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