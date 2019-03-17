كوريا الشمالية وروسيا تتفقان على تعزيز الاتصالات رفيعة المستوى

بيونج يانج (أ ش أ)

اتفقت كوريا الشمالية وروسيا على تعزيز الاتصالات رفيعة المستوى، وتكثيف التعاون فى الاقتصاد والمجالات الإنسانية وغيرها من المجالات المختلفة.

جاء ذلك الاتفاق- خلال اجتماع نائب وزير الخارجية الكورى الشمالى إيم تشون-إيل مع نظيره الروسى إيجور مورجولوف- فى العاصمة الروسية موسكو، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الأحد.

واتفق الجانبان على تعزيز الاتصالات رفيعة المستوى والتبادل فى المجال السياسى، والعمل بنشاط فى المجالات الاقتصادية والإنسانية، وتعزيز الدعم المتبادل والتعاون فى معالجة قضية شبه الجزيرة الكورية على الساحة الدولية.

وتم توقيع خطة 2019 -2020 للتبادل بين وزارتى خارجية البلدين فى أعقاب المفاوضات.

ويتوقع الخبراء أن الاتصالات رفيعة المستوى يقصد بها أن الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون قد يقوم بزيارة محتملة لموسكو لعقد أول قمة مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

يُشار إلى أن كوريا الشمالية تعزز دبلوماسيتها مع روسيا منذ انهيار القمة بين كيم والرئيس الأمريكى دونالد ترامب الشهر الماضي، لذلك يرى الخبراء أن ذلك محاولة تقوم بها بيونج يانج لتوطيد العلاقات مع الدول المجاورة لها لإجراء محادثات نووية مستقبلية مع واشنطن، وفى الوقت نفسه تأمين محتمل للمساعدة الاقتصادية.

وتأتى زيارة "إيم" لروسيا فى أعقاب زيارة قام بها اثنان من كبار المسؤولين فى كوريا الشمالية، إذ التقى وزير الشؤون الاقتصادية الخارجية الكورى الشمالى كيم يونج-جيه مع وزير تنمية الشرق الأقصى الروسى ألكسندر كوزلوف فى وقت سابق من الشهر الجاري؛ لمناقشة التعاون التجارى والاقتصادى بين البلدين.

كما قام بزيارة نائب مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم فى كوريا الشمالية هان مان-هيوك روسيا مؤخرا لحضور معرض للصور تم تنظيمه للاحتفال بالذكرى السنوية السبعين لزيارة مؤسس كوريا الشمالية كيم إيل-سونج الرسمية لموسكو.