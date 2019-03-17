كل ما تريد معرفته عن اكتشاف حقل جديد للغاز بامتياز نور البحرى × 10 نقاط

كتبت مروة الغول

أسهمت النتائج الواعدة لحقول الغاز المصرية فى البحر المتوسط بقوة فى زيادة إقبال المستثمرين على الدخول كشريك لمصر فى مشروعات البحث والاستكشاف الضخمة، وخلال الأيام القليلة الماضية كان إعلان شركة اينى الإيطالية عن اكتشاف حقل جديد للغاز بامتياز نور البحرى.

فيما يلى أهم 10 معلومات عن هذا الاكتشاف كانت كالتالى:

1_أعلنت شركة إينى الإيطالية، عن اكتشاف جديد للغاز فى امتياز نور البحرى أمام السواحل المصرية بالبحر المتوسط يوم الخميس الماضى

2_ الاكتشاف الجديد يؤكد امتلاك منطقة الامتياز البحرى نور1، الذى يقع على بعد 50 كم شمال سيناء قدرات كبيرة من احتياطات الغاز.

3_ جارى حاليا تقييم الاحتياطيات النهائية بحقل نور البحرى

4_ أعلنت إينى أنه ستبدأ دراسات الجدوى من أجل الإسراع فى استغلال هذه الموارد الجديدة للاستفادة من أوجه التآزر مع المنشآت القائمة بعد الانتهاء من تقييم الاكتشاف.

5_ على بعد حوالى 50 كم شمال شبه جزيرة سيناء تم حفر Nour-1 New Field Wildcat (NFW).

6_الاكتشاف تم بواسطة Scarabeo-sub sub-sub على عمق مياه يبلغ 295 مترًا ووصل عمقه الإجمالى إلى 5914 مترًا.

7_"عثر على بئر نور -1 على 33 مترًا من الحجر الرملى الإجمالى

8_الاكتشاف يمتلك خصائص بتروفيزيائية جيدة وعمود غاز يقدر بـ 90 مترًا فى تكوين طينى

9_لم يتم اختبار البئر ولكن تم إجراء عملية اكتساب بيانات دقيقة".

10_ تمتلك شركة إينى الإيطالية 40%من امتياز حقل نور البحرى، وتمتلك شركة بى بى 25%، و20% لمبادلة الإماراتية، و15% لثروة للبترول.