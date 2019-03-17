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كامل الوزير لقيادات النقل: "انتوا مش أقل من الشهداء فى سيناء"

الأحد، 17 مارس 2019 07:21 م
كامل الوزير لقيادات النقل: "انتوا مش أقل من الشهداء فى سيناء" المهندس كامل الوزير وزير النقل ورئيس لجنة النقل بمجلس النواب
كتب محمد مجدى السيسى
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قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن العسكريين لا يعرفون سوى حب الوطن والتفانى فى خدمته، موجها حديثه لقيادات وزارة النقل: "نحن كجنود فى وزارة النقل لسنا أقل من الشهداء فى سيناء، أنا أسرتى وهبتنى للعمل فى حب مصر 24 ساعة".

 

وأضاف الوزير، فى كلمته خلال اجتماع مع لجنة النقل بالبرلمان فى ميناء الإسكندرية، على هامش الزيارة البرلمانية لعدد من الطرق والموانئ بالإسكندرية: "أنا لم أكن بعيدا عن وزارة النقل، ولكن هناك مفاتيح وخبايا سيساعدنى فيها نواب لجنة النقل".

 

وأكد وزير النقل، على احترام ملاحظات وتوصيات لجنة النقل، بقوله: "كلنا نواب عن الشعب المصرى، وأمام مصلحة الشعب تتلاشى المصالح الشخصية"، مشيرا إلى أن أول خطوة أى إصلاح السكة الحديد تبدأ من مسؤولية المواطن المصرى فى دفع التذكرة، والحفاظ على المرافق".

 

وأشار الوزير، إلى أنه أثناء تفقد عدد من المحطات لاحظ شكوى المواطنين من تأخر القطارات، ولكن فى نفس الوقت أغلبهم غير ملتزم بدفع التذاكر، مؤكدًا أن التزام المواطنين بدفع التذاكر يساعد كثيرا فى توفير موارد للهيئة ومن ثم الإصلاح.


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