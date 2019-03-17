قومى المرأة بمطروح: استخراج 66 ألف وثيقة زواج للسيدات منذ إنشاء المجلس

أكدت الدكتورة سليمة عبد الرحيم مقررة المجلس القومى للمرأة بمطروح، استخراج 66 ألف بطاقة رقم قومى ووثيقة زواج للسيدات، منذ إنشاء المجلس عام 2000 وتقديم خدمات للمرأة بمطروح، خاصة من سكان النجوع والقرى النائية فى الصحراء، بالإضافة إلى حل الكثير من المشكلات، وذلك على هامش احتفالية المرأة المصرية 100 عام.

وأوضحت مقررة فرع المجلس بمطروح، أنه منذ عام 2000 حتى عام 2019، استطاع فرع المجلس استخراج 54206 بطاقة رقم قومى للسيدات، و12296 شهادة قيد ووثيقة زواج و23592 شهادة ميلاد لسيدات وفتيات قرى ونجوع مطروح.

وأضافت بأن فرع المجلس القومى بمطروح، يقوم بعمل حملات وندوات توعية ثقافية وصحية، بالتعاون مع مديريات الشئون الصحية والثقافة والتعليم والأوقاف والكنيسة بمطروح، مشيدة بدورهم فى التوعية، وأهميتها فى تعريف المرأة بمطروح بحقوقها وواجباتها تجاه المجتمع.

وطالبت الدكتورة سليمة عبد الرحيم، من القيادات الشعبية من عمد ومشايخ بمطروح بضرورة التكاتف فى حل مشاكل المرأة مع أهمية تفعيل المشاركة اللمرأة فى الحياة السياسية، فى ظل دورها الوطنى المتميز والمشرف خلال المواقف الصعبة التى مر بها الوطن، وضرورة مشاركتها السياسية الفعالة، خلال الاستحقاقات السياسية القادمة مثل تعديل الدستور والانتخابات البرلمانية وغيرها، حتى تستطيع المرأة تأكيد دورها والحفاظ على حقوقها.