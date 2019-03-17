قبل زيارة الرئيس الصينى لإيطاليا.. الفاتيكان: الكنيسة لا تكن عداء لأى دولة

مدينة الفاتيكان(رويترز)

قال مسئول كبير فى الفاتيكان إن الحكومة الصينية يجب ألا تخشى إن يكون هناك "تشكك أو عداء" من الكنيسة الكاثوليكية وسط تكهنات عما إذا كان الرئيس الصينى شى جين بينج سيلتقى البابا فرنسيس هذا الأسبوع.

وذكرت مصادر بارزة فى الفاتيكان أن البابا أبدى استعداده للقاء شى وأن وسطاء قاموا بمبادرات تجاه الفاتيكان لكن الجانب الصينى لم يطلب اللقاء رسميا بعد. وأى مقابلة ستكون الأولى من نوعها بين زعيم صينى وبابا الفاتيكان.

وزيارة شى لإيطاليا التى تبدأ يوم الخميس هى الأولى منذ إبرام اتفاق تاريخى فى سبتمبر، بين الفاتيكان والحكومة الصينية فيما يتعلق بتعيين الأساقفة فى الصين.

وقطعت بكين العلاقات الدبلوماسية مع الفاتيكان فى عام 1951 وظلت مخاوفها مستمرة من أن وجود كنيسة مستقلة فى الصين سيهدد سلطتها.

وقال أمين سر الدولة الكاردينال بيترو بارولين فى مقدمة لكتاب جديد عن الصين سينشر يوم الثلاثاء "الكرسى الرسولى لا يكن أى ارتياب أو عداء لأى دولة". واطلعت رويترز على نسخة مسبقة مما كتبه بارولين فى الكتاب الذى يحمل عنوان "الكنيسة فى الصين.. مستقبل لم يكتب بعد".

وأضاف بارولين أن عمل الكنيسة الكاثوليكية فى الصين "لا يمكن فصله عن موقف الاحترام والاعتبار والثقة حيال الشعب الصينى وسلطاتهم الرسمية المشروعة" فيما بدا أنها محاولة من الفاتيكان لتهدئة المخاوف الصينية.

ويعد لقاء الزعماء الذين يزورون إيطاليا بالبابا مسألة روتينية. وقال مصدر فى الفاتيكان إن اللقاء يمكن إضافته لجدول زيارة شى "فى اللحظة الأخيرة". وقال متحدث باسم الفاتيكان إن هذه الزيارة ليست على جدول أعمال البابا.