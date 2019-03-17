فيسبوك يحذف 1.5 مليون فيديو للهجوم على المسجدين بنيوزيلندا

رويترز

قالت شركة فيس بوك إنها أزالت 1.5 مليون فيديو فى أنحاء العالم للهجوم على مسجدى نيوزيلندا خلال الساعات الـ24 ساعة الأولى بعد الهجوم.

وقالت فى بيان فى ساعة متأخرة من مساء يوم السبت "حذفنا خلال الساعات الـ24 ساعة الأولى 1.5 مليون فيديو للهجوم فى أنحاء العالم، منها أكثر من 1.2 مليون تم حجبها عند التحميل".

وذكرت الشركة أنها تزيل أيضا كل النسخ المحررة من الفيديو والتى لا تتضمن محتوى مصورا وذلك احتراما للأشخاص الذين تأثروا بالهجوم وبواعث قلق السلطات المحلية.

ورفعت السلطات اليوم الأحد عدد ضحايا الهجوم على المسجدين إلى 50. وبث المسلح الذى هاجم المسجدين يوم الجمعة الهجمات مباشرة عبر فيس بوك لمدة 17 دقيقة، واستمر تداول نسخ من الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعى لساعات بعد ذلك.

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن إنها تريد مناقشة البث الحى مع فيس بوك.