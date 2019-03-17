video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 مارس 2019 09:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فيسبوك يحذف 1.5 مليون فيديو للهجوم على المسجدين بنيوزيلندا

الأحد، 17 مارس 2019 08:36 ص
فيسبوك يحذف 1.5 مليون فيديو للهجوم على المسجدين بنيوزيلندا فيس بوك
رويترز
إضافة تعليق

 قالت شركة فيس بوك إنها أزالت 1.5 مليون فيديو فى أنحاء العالم للهجوم على مسجدى نيوزيلندا خلال الساعات الـ24 ساعة الأولى بعد الهجوم.

وقالت فى بيان فى ساعة متأخرة من مساء يوم السبت "حذفنا خلال الساعات الـ24 ساعة الأولى 1.5 مليون فيديو للهجوم فى أنحاء العالم، منها أكثر من 1.2 مليون تم حجبها عند التحميل".

وذكرت الشركة أنها تزيل أيضا كل النسخ المحررة من الفيديو والتى لا تتضمن محتوى مصورا وذلك احتراما للأشخاص الذين تأثروا بالهجوم وبواعث قلق السلطات المحلية.

ورفعت السلطات اليوم الأحد عدد ضحايا الهجوم على المسجدين إلى 50. وبث المسلح الذى هاجم المسجدين يوم الجمعة الهجمات مباشرة عبر فيس بوك لمدة 17 دقيقة، واستمر تداول نسخ من الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعى لساعات بعد ذلك.

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن إنها تريد مناقشة البث الحى مع فيس بوك.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسهم فيس بوك تهبط 5%.. بعد فيديو حادث نيوزيلندا الإرهابى

فيس بوك تكشف عن السبب الرئيسى وراء توقف منصتها عن العمل

فيس بوك

نيوزلندا

الهجوم على مسجدين بنيوزلندا

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
أسوأ قرارات فى مسيرة النجوم.. بوفون أحدث الضحايا

أسوأ قرارات فى مسيرة النجوم.. بوفون أحدث الضحايا

فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى

فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين على موقع الوزارة غدًا.. وبدء التعاقد مع الناجحين الاثنين.. وإعادة اختبار 5 آلاف تغيبوا عن امتحانات المرحلة الأولى

التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين على موقع الوزارة غدًا.. وبدء التعاقد مع الناجحين الاثنين.. وإعادة اختبار 5 آلاف تغيبوا عن امتحانات المرحلة الأولى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة