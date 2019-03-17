فيديو وصور .. وزيرة الاستثمار تفتتح مصنعا ببورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح - محمد فرج

افتتحت قبل قليل، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وقيادات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مصنع سوميتومو ايجيبت، لصناعة الضفائر الكهربائية للسيارات، جنوب محافظة بورسعيد.

وقال أحمد مجدى، العضو المنتدب لشركة سوميتومو ايجيبت، إن تكلفة المصنع تبلغ 200 مليون دولار، ويوفر 2000 فرصة عمل، ويصدر منتجاته لدول انجلترا وفرنسا وإيطاليا وتركيا وروسيا.

وأضاف، العضو فى تصريحات لوزيرة الاستثمار خلال الجولة، إن الشركة توفر قرابة 12 ألف فرصة عمل باستثمارات 15 مليار جنيه.

وتقوم وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بزيارة لمحافظة بورسعيد، للقيام بجولة بصحبة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لتفقد عدد من المصانع بالمنطقة الصناعية والمنطقة الحرة للاستثمار، ومناقشة مشاكل ومطالب المستثمرين.

ومن المقرر أن تعقد وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، لقاءً مفتوحًا مع مستثمرى المحافظة للاستماع إلى مشكلاتهم ومقترحاتهم لتطوير الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمار إلى بورسعيد، ولا سيما أن هناك عمليات تطوير كبيرة شرق بورسعيد، مما سيحول المدينة لواحدة من أهم المناطق اللوجستية فى العالم.